OPPO R11s / R11s Plus: Επίσημα με bezel-less οθόνες 18:9, dual κάμερες και μεγάλη αυτονομία

Η OPPO προχώρησε, όπως το περιμέναμε, στα αποκαλυπτήρια των OPPO R11s και OPPO R11s Plus, αμφότερα με bezel-less οθόνες αναλογίας 18:9 και διπλή κάμερα, τα οποία αναμένονται στην αγορά μέσα στο Νοέμβριο σε αρκετά τσιμπημένες τιμές. Οι δύο συσκευές φέρουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά και διαφέρουν μόνο στην μνήμη RAM (6GB στο Plus), το μέγεθος της οθόνης (6.43” στο Plus) και στη μπαταρία (4000mAh στο Plus).

OPPO R11s / R11s Plus

Οθόνη 6.0” / 6.43” AMOLED Full HD+ (2160 x 1080) με επικάλυψη Gorilla Glass 5

Επεξεργαστής 64bit octa-core Qualcomm Snapdragon 660 2.2GHz

Επεξεργαστής γραφικών Adreno 512 GPU

Μνήμη RAM 4GB/6GB

Αποθηκευτικός χώρος 64GB (επέκταση με microSD έως 256GB)

Dual κάμερα 16MP f/1.7 + 20MP f/1.7 με dual LED flash

Εμπρόθια κάμερα 20MP

dualSIM

Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων στο πίσω μέρος

WiFi, Bluetooth 4.2, GPS/GLONASS, NFC, 4G LTE

Λειτουργικό σύστημα Android 7.1 Nougat με ColorOS 3.2 UI

Μπαταρία 3205mAh / 4000mAh με τεχνολογία ταχύτατης φόρτισης SuperVOOC

Υποδοχές microUSB, 3.5mm

Διαστάσεις 155.1 x 75.5 x .71mm / 164.8 x 80.2 x 7.3mm

Βάρος 153gr / 182gr

