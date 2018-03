Όμιλος ΟΤΕ: Φέρνει την οπτική ίνα σε 1 εκατομμύριο σπίτια

Το COSMOTE Fiber με μήκος διαδρομής 43.000χλμ, δίνει σήμερα τη δυνατότητα σε πάνω από 2,7 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις να απολαμβάνουν ταχύτητες Internet έως 200Mbps και προηγμένες ευρυζωνικές υπηρεσίες μέσω οπτικών ινών. Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει εγκαταστήσει επίσης δίκτυο οπτικών ινών με μήκος διαδρομής 12.000 χιλιομέτρων, στο πλαίσιο του έργου Rural Broadband. Το Fiber to the Home αποτελεί στρατηγικό στόχο και αναπόσπαστο μέρος των τεχνολογικών σχεδίων του Ομίλου ΟΤΕ.

Δίκτυο αρχιτεκτονικής «οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι» (Fiber to the Home – FTTH) θα φέρει ο Όμιλος ΟΤΕ σε 1 εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις, μέχρι το 2022. Στο επενδυτικό πλάνο του Ομίλου, περιλαμβάνεται επίσης η κάλυψη με οπτική ίνα εγκαταστάσεων μεγάλης κοινωνικής σημασίας, όπως πανεπιστημιακά ιδρύματα, κέντρα μεταφορών, βιομηχανικά πάρκα και δημόσια κτίρια.

