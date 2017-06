ΟΤΕ: Επένδυση 1,5 δισ. ευρώ για την ψηφιακή εποχή

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι η εταιρεία των οπτικών ινών στην Ελλάδα. Διέθετε δίκτυα Fiber to the Cabinet ήδη από το 2010. Σήμερα, διαθέτει 34.000 χλμ οπτικών ινών στο δίκτυο κορμού και 6.000 χλμ στο δίκτυο πρόσβασης. Μέχρι το τέλος του 2017, θα έχει περάσει επιπλέον 3.000 χλμ, ενώ στο πλαίσιο του έργου Rural Broadband τοποθετεί συνολικά άλλα 11.000 χλμ οπτικών ινών.

