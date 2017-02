Όμιλος ΟΤΕ: Αυξάνει σε €1.5 δισ. τις επενδύσεις σε οπτική ίνα και δίκτυα νέας γενιάς έως το 2020

Στη σταθερή, ο Όμιλος ΟΤΕ περνάει οπτικές ίνες για να διαθέσει μέσα στη χρονιά υπερυψηλές ταχύτητες στο σταθερό internet μέσω της τεχνολογίας Vectoring, μόλις αυτό επιτραπεί από τη ρυθμιστική αρχή. Ήδη, παρέχει πρόσβαση σε ταχύτητες VDSL έως και 50 Mbps στο 46% του πληθυσμού, με την κάλυψη του δικτύου VDSL COSMOTE να αυξάνεται συνεχώς. Τελικός στόχος και αναπόσπαστο μέρος των τεχνολογικών σχεδίων του Ομίλου ΟΤΕ είναι η οπτική ίνα να φτάσει στο σπίτι (Fiber to the Home).

