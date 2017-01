OTE TV GO: Διαθέσιμη η εφαρμογή για PC/laptops και επίσημος οδηγός

Οι συνδρομητές του OTE TV αποκτούν πλέον τη δυνατότητα παρακολούθησης επιλεγμένων προγραμμάτων της πλατφόρμας σε PC και σε Laptop μέσω της υπηρεσίας OTE TV GO. Για τη χρήση της υπηρεσίας σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, απαιτείται να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας http://www.otetvgo.gr/ και να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής (OTE TV GO Player).

This entry was posted in OTE Software . Bookmark the permalink