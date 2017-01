Pillars of Eternity 2: Deadfire, ανακοινώθηκε επίσημα το δεύτερο μέρους του εξαιρετικού RPG [Video]

Η Obsidian Entertainment ήταν μία από τις εταιρείες που εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τη μόδα του Kickstarter για την χρηματοδότηση του εξαιρετικού RPG Pillars of Eternity και τώρα στρέφεται ξανά σε πλατφόρμα χρηματοδότησης για την δημιουργία του δεύτερου μέρους με τίτλο Pillars of Eternity 2: Deadfire.

