PlayStation Now: Τώρα θα μπορείς να παίζεις και παιχνίδια του PS4 σε Windows PC [Video]

Στα μέσα του περασμένου μήνα ενημερωθήκαμε για τον τερματισμό της υποστήριξης για την cloud υπηρεσία gaming PlayStation Now στα PS3, PS TV, PS Vita, BRAVIA TV’s, Samsung Smart TVs και Blu-ray players, αλλά σήμερα έρχεται στο προσκήνιο μια ευχάριστη είδηση για τους PC gamers.

Η Sony ανακοίνωσε ότι σύντομα θα προστεθούν στην υπηρεσία PlayStation Now ορισμένα από τα αποκλειστικά games του PS4, όπως το Uncharted 4 και το The Last of Us Remastered, έτσι ώστε να είναι εφικτό το streamάρισμα τους σε Windows PC.

Για όσους δεν γνωρίζουν, η υπηρεσία PlayStation Now περιλαμβάνει πλέον περισσότερα από 480 παιχνίδια τα οποία μπορείς να παίζεις στο PS4 ή σε Windows PC με μια απλή μηνιαία συνδρομή, χωρίς να χρειάζεται download και εγκατάσταση. Παράλληλα, υποστηρίζονται cloud saves έτσι ώστε να ξεκινάς ένα παιχνίδι στο PS4 και να συνεχίζεις αργότερα σε άλλο PS4 ή σε Windows PC.

[Sony]