Pokemon GO: Γιατί ασχολούνται όλοι μαζί του, tips και Οδηγός Χρήσης [Videos]

Γρήγορα, τα Pokemon έγιναν ολόκληρη σειρά ηλεκτρονικών παιχνιδιών και κυκλοφόρησαν σε διάφορες εκδόσεις (Pokemon Red and Blue, Pokemon Yellow, Pokemon Gold and Silver), το 1999 το δημοφιλές παιχνίδι έγινε μια ακόμα πιο δημοφιλής τηλεοπτική σειρά animation με την οποία μεγάλωσε μια ολόκληρη γενιά και έπειτα η σειρά μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη σε μια σειρά ταινιών που έσπασε τα ταμεία -για να μην αναφερθούμε στις κάρτες, τα παιχνίδια και το όλο merchandise των Pokemon, μέχρι και τα τεράστια φεστιβάλ που γίνονταν με αφορμή αυτό.

This entry was posted in Android Software . Bookmark the permalink