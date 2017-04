Microsoft Project Scorpio: Αποκαλυπτήρια για τα κτηνώδη χαρακτηριστικά της νέας παιχνιδοκονσόλας

Σε ό,τι αφορά τις μνήμες, το Project Scorpio διαθέτει 12GB GDDR5 (4GB για το λειτουργικό σύστημα και 8GB για τα παιχνίδια) αντί 8GB GDDR3 του Xbox One και 8GB GDDR5 του PS4 Pro. Επίσης, η Microsoft κάνει λόγο για νέο σύστημα ψύξης, ταχύτερο σκληρό δίσκο 1TB μεγέθους 2.5”, 4K Blu-ray drive, υποστήριξη τεχνολογίας ήχου Dolby Atmos για τα παιχνίδια, ενσωματωμένο τροφοδοτικό και τις ίδιες υποδοχές με το Xbox One.

Η νέα παιχνιδοκονσόλα της Microsoft θα διαθέτει μια νέα custom έκδοση του AMD Jaguar SoC με octa-core επεξεργαστή με 4MB L2 cache χρονισμένο στα 2.3GHz (αντί 1.75GHz του Xbox One ) με αποτέλεσμα η απόδοση να είναι κατά 30% μεγαλύτερη. Ο επεξεργαστής γραφικών είναι σημαντικά πιο αναβαθμισμένος σε σύγκριση με το Xbox One, καθώς διαθέτει 40 πυρήνες χρονισμένους στα 1172MHz (αντί 12 πυρήνες στα 835MHz του Xbox One και 12 πυρήνες στα 911MHz του PS4 Pro), κάτι που οδηγεί σε 4.6x φορές μεγαλύτερη απόδοση. Συνολικά, η υπολογιστική ισχύς του Project Scorpio αγγίζει τα 6 teraflops αντί 1.31 teraflops του Xbox One και 4.12 teraflops του PS4 Pro.

