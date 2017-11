Δοκίμασε δωρεάν το PS4 online multiplayer στην μεγαλύτερη κοινότητα gaming χωρίς συνδρομή PS Plus

Το PlayStation Plus απολαμβάνει περισσότερους από 26,4 εκατομμύρια συνδρομητές σε όλο τον κόσμο, με τα ενεργά μέλη να έχουν μοναδικές, αποκλειστικές δυνατότητες και πλεονεκτήματα, όπως το PS4 online multiplayer, δύο παιχνίδια PS4 κάθε μήνα χωρίς επιπλέον χρέωση, αποκλειστικές εκπτώσεις, 10GB online αποθήκευσης και παιχνίδια μπόνους, όπως τον τίτλο Until Dawn: Rush of Blood για το PlayStation VR (PS VR), αλλά και το ολοκαίνουργιο That’s You! από τη σειρά τίτλων για το PlayLink.

Το PlayStation Plus Open Multiplayer Event θα προσφέρει χωρίς επιπλέον χρέωση online multiplayer στο PS4, ενώ τα επιπλέον πλεονεκτήματα του PlayStation Plus θα απαιτούν ενεργή συνδρομή.

Από τις 15 έως και τις 20 Νοεμβρίου το PlayStation , για δεύτερη φορά αυτή τη χρονιά, σε προσκαλεί στο PS Plus Open Multiplayer Event . Ένα άκρως συναρπαστικό πενθήμερο περιμένει τους παίκτες, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν, χωρίς επιπλέον χρέωση, τις συγκινήσεις που προσφέρει το διαδικτυακό παιχνίδι, χωρίς να είναι ενεργοί συνδρομητές PS Plus . Διάλεξε το αγαπημένο παιχνίδι από τη συλλογή σου, συνδέσου online και απόδειξε την αξία σου στην μεγαλύτερη κοινότητα παικτών σε όλο τον κόσμο. Για ένα «καυτό» 5ήμερο μέσα στην καρδιά του Νοέμβρη, επωφελήσου από αυτή την μοναδική ευκαιρία να αναβαθμίσεις την gaming εμπειρία σου.

