Raging Justice: Ένα σύγχρονο side-scrolling beat ’em up στα χνάρια του Final Fight [Video]

Οι λάτρεις των beat ’em up παιχνιδιών θα υποδεχτείτε με χαρά το Raging Justice, ένα σύγχρονο 2D side-scrolling που πατά στα μονοπάτια των Final Fight, Streets of Rage και Cadillacs and Dinosaurs, το οποίο αναμένεται μέσα στο 2018 για Windows PC, Mac, PS4, Xbox One και Nintendo Switch.

Οι gamers έχουν στην διάθεση τους δύο playable χαρακτήρες, τον πρώην αστυνομικό Rick Justice και την πρώην στρατιωτικό Nikki Rage, για να προχωρήσουν διαλύοντας τα πάντα στο πέρασμα τους και χρησιμοποιώντας ό,τι βρουν στον δρόμο τους από όπλα και οχήματα μέχρι μηχανές κουρέματος γκαζόν.

Το Raging Justice διαφοροποιείται σε σύγκριση με τα παλαιά beat ’em up παιχνίδια για το γεγονός ότι ο gamer μπορεί να επιλέξει αν θα τσακίσει στο ξύλο τους αντιπάλους του ή αν θα τους συλλάβει. Στην πρώτη περίπτωση κερδίζει περισσότερους πόντους, ενώ στην δεύτερη περισσότερη ενέργεια.