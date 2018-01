Robomart: Αυτο-οδηγούμενο όχημα που φέρνει φρέσκα φρούτα και λαχανικά στην πόρτα του καταναλωτή [CES 2018]

Η εταιρεία προσπαθεί αυτή την περίοδο να βρει τρόπους ώστε ο καταναλωτής να διαλέγει μόνος του τα φρούτα και λαχανικά που επιθυμεί μέσα από τελάρα και όχι απλά να παραλαμβάνει την παραγγελία του. Η κεντρική ιδέα, πάντως, είναι να έρχεται το όχημα στην πόρτα σου, να διαλέγεις τα προϊόντα που θέλεις και στη συνέχεια να χρεώνεται αυτόματα ο λογαριασμός σου (σύστημα grab and go).

This entry was posted in Auto Technology and tagged CES 2018 . Bookmark the permalink