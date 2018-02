Η Samsung παρουσιάζει την 3D Cinema LED οθόνη στην ISE 2018

[Δ.Τ.]

Στο πλαίσιο της έκθεσης ISE 2018 η Samsung θα φτάσει την εμπειρία LED σε ένα πραγματικά νέο επίπεδο με την παρουσίαση της “The Wall Professional” – μιας αρθρωτής, μεγάλης κλίμακας MicroLED οθόνης για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, που προσφέρει δυνατότητα επέκτασης σε μέγεθος, εξαιρετική φωτεινότητα, αντίθεση και γωνίες θέασης. Η The Wall Professional πρόκειται να αποτελέσει το κεντρικό έκθεμα σε μια φουτουριστική εμπειρία στον εκθεσιακό χώρο της Samsung (4-S100) που θα υποδέχεται τους παρευρισκόμενους στο μέλλον της εμπορικής και επαγγελματικής αλληλεπίδρασης.

Επιπρόσθετα, η Samsung παρουσιάζει μια διευρυμένη γκάμα από καινοτόμες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της 3D Cinema LED, η οποία επιτρέπει στους κινηματογράφους να προσφέρουν ζωντανό, συναρπαστικό και αξέχαστο κινηματογραφικό περιεχόμενο στο σινεφίλ κοινό τους.

Όπως δήλωσε ο Seog-gi Kim, Executive Vice President του Visual Display Business στη Samsung Electronics,

“Με την αναβάθμιση σε ισχυρές LED οθόνες που ενσωματώνονται σε κάθε επαγγελματικό χώρο, χωρίς περιορισμούς όγκου ή μεγέθους, οι επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν μια εμπειρία περιεχομένου επόμενης γενιάς, που αιχμαλωτίζει τους θεατές και εν τέλει οδηγεί σε σημαντική ανάπτυξη. Η The Wall Professional είναι μόνο ένα κομμάτι από μια ευρεία σειρά προϊόντων μας που παρουσιάζονται στην ISE 2018 και η οποία προσφέρει φουτουριστικές λύσεις στις λειτουργικές προκλήσεις της εποχής μας Ανυπομονούμε να μοιραστούμε το όραμά μας για το μέλλον, με πελάτες και συνεργάτες μας, καθώς και τον υπόλοιπο κλάδο σ’ αυτό το μοναδικό φόρουμ για επαγγελματικό οπτικοακουστικό εξοπλισμό (AV) και ηλεκτρονικά είδη”

The Wall Professional: πλήρως διαμορφώσιμη σε μέγεθος

Πρόκειται για μια έτοιμη, για επαγγελματική χρήση, παραλλαγή της πολυσυζητημένης οθόνης The Wall Professional, που παρουσιάστηκε πρόσφατα στη CES 2018.Με αρθρωτό σχεδιασμό, η The Wall Professional επιτρέπει την εξατομικευμένη διαμόρφωση για λιγότερο ή πέρα από το στάνταρντ του μεγέθους των 146 ιντσών. Οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν απεριόριστο αριθμό οθονών LED στη The Wall Professional, χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση ή η ποιότητα της παρουσίασης. Τα αυτοεκπομπόμενα MicroLED pixel της οθόνης προσφέρουν λαμπερές εικόνες, χωρίς φίλτρα χρωμάτων και οπίσθιο φωτισμό, περιβάλλοντας τους θεατές μέσω αυξημένης μέγιστης φωτεινότητας (μέχρι και 1.6000nit) και απεριόριστης αναλογίας αντίθεσης.

Η The Wall Professional ενσωματώνει την πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου MagicInfo της Samsung. Με το MagicInfo, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν, να οργανώσουν και να διαχειριστούν περιεχόμενο σε μια μόνο οθόνη Wall professional ή σε ένα δίκτυο οθονών Wall Professional από οποιαδήποτε τοποθεσία. Η πλατφόρμα προσφέρει, επίσης, ολοκληρωμένη απόδοση ορατότητας προβολής για άμεση ανίχνευση σφαλμάτων και αντιμετώπιση προβλημάτων.

3D Cinema LED: Μια συνέχεια πέντε αστέρων

Οι παρευρισκόμενοι στην ISE 2018 θα είναι οι πρώτοι που θα δουν την επόμενη εξέλιξη της καινοτόμου τεχνολογίας κινηματογραφικής προβολής της Samsung με την παρουσίαση της πρώτης οθόνης 3D Cinema LED στον κόσμο. Αυτή η εντυπωσιακή οθόνη διατηρεί σταθερή φωτεινότητα για την προβολή κειμένου υποτίτλων, εικόνας, μέχρι και μικρών οπτικών λεπτομερειών με απαράμιλλη ακρίβεια, ακόμη και όταν οι θεατές φορούν τρισδιάστατα γυαλιά. Σε αντίθεση με τις συμβατικές κινηματογραφικές οθόνες 3D που διαθέτουν πιο περιορισμένο οπτικό εύρος, η Samsung 3D Cinema LED προσφέρει οφέλη για ανώτερη ποιότητα σε ολόκληρη την αίθουσα προβολής, εξασφαλίζοντας πως όλοι οι θεατές του κινηματογράφου απολαμβάνουν την ίδια εντυπωσιακή εμπειρία θέασης.

Αυτή η κινηματογραφική προβολή 3D σηματοδοτεί μία σημαντική εξέλιξη στο αρχικό μοντέλο Cinema LED της Samsung. Μετά την αρχική παρουσίαση το Μάρτιο του 2017, η οθόνη High Dynamic Range (HDR) Cinema LED της εταιρείας ξεπερνά τις δυνατότητες της κληρονομιάς οθόνης και προβολής και προσφέρει εκπληκτική ποιότητα εικόνας, τεχνική απόδοση και αξιοπιστία για τις κινηματογραφικές αίθουσες και τους θεατές.

Έξυπνη UHD σήμανση: Μία συνεπής UHD Παρουσίαση

Οι νέες σειρές QM (με φωτεινότητα 450nit) και QB (με φωτεινότητα 350nit) έξυπνων οθονών UHD της Samsung, προάγουν ένα ανώτερο επίπεδο εμπειρίας περιεχομένου χάρη σε μια ενσωματωμένη μηχανή μετατροπής που αναβαθμίζει αυτόματα υλικά FHD σε πιο έντονη, καθαρή UHD ποιότητα. Ως αποτέλεσμα, σε επαγγελματική χρήση επιτυγχάνεται η απόδοση πιο καθαρών και λαμπερών μηνυμάτων , χωρίς να απαιτείται η χειροκίνητη προεπιλογή φωτογραφιών. Το Optimal Color Mode των Intelligent UHD οθονών προσαρμόζει διαισθητικά την ποιότητα εικόνας για να ανταποκρίνεται στις τάσεις χρήσης και ορατότητας.

Οι σειρές οθονών QM και QB απλοποιούν τις διαδικασίες παράδοσης περιεχομένου και συντήρησης σε διάφορες μορφές υλοποίησης. Κάθε ενσωματωμένη οθόνη τοίχου Intelligent UHD διαθέτει κεντρικό δέκτη υπέρυθρων ακτίνων (Center IR) για έλεγχο και διαχείριση φιλικά προς το χρήστη. Για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, οι Intelligent UHD οθόνες περνούν, επίσης, τη διαδικασία της ενδελεχούς πιστοποίησης IP5x, για να διατηρούν την απόδοσή τους ακόμη και όταν εκτίθενται σε σκόνη, ρύπους και άλλες δυνητικά επικίνδυνους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

LED Ψηφιακή Σήμανση σειράς IF-D: Ένα κέντρο δημιουργικού και ξεκάθαρου περιεχομένου

Οι pixel-pitch οθόνες ψηφιακής σήμανσης LED της σειράς IF-D της Samsung καλούν τους επισκέπτες του περίπτερου να εξερευνήσουν νέες ευκαιρίες για να προσφέρουν εκπληκτικό και εμπνευσμένο περιεχόμενο μέσω προσαρμόσιμων και εύχρηστων formats.

Η σειρά IF-D οθονών συγκεντρώνει τα καλύτερα εργαλεία επεξεργασίας βίντεο της Samsung με βελτιωμένη εικόνα HDR για να προσφέρει οπτικό αποτέλεσμα που λάμπει ακόμη και σε λευκό ή σκούρο φόντο. Αυτός ο συνδυασμός αυξάνει τα επίπεδα κορυφής της φωτεινότητας στα 2,400nit και ενεργοποιεί τη διαβάθμιση από σκηνή σε σκηνή και τη βελτιστοποίηση μέσω της τεχνολογίας HD Adaptive Scene.

Για επιπλέον εντυπωσιακό αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις μπορούν να διαμορφώσουν τις οθόνες LED της σειράς IF-D σε ένα εύρος παραδοσιακών και μη συμβατικών μορφών. Η ευελιξία σχεδιασμού της σειράς IF-D περιλαμβάνει καμπύλες συνθέσεις με κοίλες και κυρτές εφαρμογές.

Samsung Flip Display: «Νέα σελίδα» για το μέλλον της συνεργασίας

Μετά το επιτυχημένο ντεμπούτο στη CES 2018, η Samsung θα παρουσιάσει επίσημα το ψηφιακό flip chart της, Samsung Flip στην ευρωπαϊκή αγορά στην ISE 2018. Το Samsung Flip συγκεντρώνει και επεκτείνει τις δυνατότητες συνεργασίας σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό περιβάλλον, εξαλείφοντας τα προβλήματα μιας σύγχρονης επαγγελματικής συνάντησης και ενθαρρύνοντας μια πιο παραγωγική αλληλεπίδραση.

Η διαδραστική οθόνη διακρίθηκε με δύο βραβεία 2018 Top New Technology (TNT στις κατηγορίες: Εμπορικές Λύσεις Ψηφιακής Σήμανσης: Λύσεις Εξοπλισμού και Εμπορική Ψηφιακή Σήμανση: Κατηγορίες λογισμικού. Τα εν λόγω βραβεία χορηγούνται από την CE Pro, το Commercial Integrator, το Essential Install και το TechDecisions και απονέμονται κάθε χρόνο στην αρχή της ISE. Τα βραβεία TNT επικεντρώνονται στις κορυφαίες νέες τεχνολογίες στους χώρους εμπορικής, επαγγελματικής και οικιακής ψηφιακής ολοκλήρωσης.