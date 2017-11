36 διακρίσεις για τη Samsung στα CES 2018 Innovation Awards

Galaxy Note8 – Το Galaxy Note8 διαθέτει μεγαλύτερη οθόνη Infinity Display 6.3 ιντσών ώστε οι χρήστες να μπορούν να βλέπουν περισσότερα, κάνοντας λιγότερο scrolling. Το ανανεωμένο S Pen δίνει στους χρήστες νέες δυνατότητες να γράφουν, να σχεδιάζουν, να αλληλεπιδρούν με το τηλέφωνο και να επικοινωνούν με άλλους ανθρώπους, περιλαμβάνοντας την δυνατότητα λήψης σημειώσεων σε Screen off λειτουργία, τη δημιουργία Live Message και τη δυνατότητα multitasking εν κινήσει. Ακόμη, προσφέρει την καλύτερη κάμερα Samsung σε smartphone, διαθέτοντας δύο μπροστινές κάμερες 12 MP, και είναι το πρώτο παγκοσμίως smartphone με Optical Image Stabilization (OIS) σε ευρυγώνιο και τηλεσκοπικό φακό. Galaxy S8 and S8+ – Τα Galaxy S8 και S8+ ωθούν τα όρια των συμβατικών smartphones και βασίζονται στην κληρονομιά της Samsung για τη δημιουργία εντυπωσιακού σχεδιασμού και λειτουργικών συσκευών. Διαθέσιμη σε 5.8 ίντσες το Galaxy S8 και σε 6.2 ίντσες το Galaxy S8+, η οθόνη Infinity Display και ο bezel-less σχεδιασμός δημιουργεί μια ομαλή, συνεχόμενη επιφάνεια χωρίς πλήκτρα ή σκληρές γωνίες. Το αποτέλεσμα είναι μια πραγματικά απρόσκοπτη εμπειρία θέασης χωρίς περισπασμούς, η οποία κάνει το multitasking πιο άνετο.

Τα βραβευμένα προϊόντα της Samsung περιλαμβάνουν δύο διακρίσεις “ Best of Innovation ” και καλύπτουν το φάσμα κατηγοριών όπως “ Virtual and Augmented Reality ”, “ Wearable Technologies ”, “ Video Displays ”, “ Home Appliances ” και “ Smart Home ”. Η εταιρεία κερδίζει βραβείο για πρώτη χρονιά στην κατηγορία CES Innovation Award “ Fitness Sports and Biotech ” για τα Gear Sport, Gear Fit2 Pro, και Gear IconX (2018).

