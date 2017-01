Samsung Chromebook Pro/Plus: Επίσημα με οθόνη 12.3”, υποστήριξη γραφίδας και εφαρμογές Android

Νέα προσέγγιση από τη Samsung στην κατηγορία των Chromebooks , με την κορεάτικη εταιρεία να παρουσιάζει στη CES 2017 τα νέα Chromebook Pro και Chromebook Plus που ξεχωρίζουν για την ενσωματωμένη γραφίδα. Η μοναδική διαφορά των δύο μοντέλων αφορά τον επεξεργαστή, καθώς το Plus έρχεται με τον ειδικά διαμορφωμένο για αυτή την κατηγορία hexa-core OP1, ενώ το Pro περιλαμβάνει τον Intel m3.

