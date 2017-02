Samsung Galaxy S8: Οι επίσημες θήκες επιβεβαιώνουν την εμφάνιση

Τα Samsung Galaxy S8 / S8 Plus αναμένεται ότι θα παρουσιαστούν στις 29 Μαρτίου και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά στα μέσα Απριλίου. Ήδη οι πρώτες εκτιμήσεις των αναλυτών αναφέρουν ότι το Galaxy S8 Plus θα προτιμηθεί πολύ περισσότερο από το Galaxy S8.

