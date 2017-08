Τρία νέα επαγγελματικά monitors για μοντέρνους χώρους εργασίας από τη Samsung [IFA 2017]

Οι οθόνες CH89, CH80 και SH85 δίνουν τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να έχουν πρόσβαση, να προβάλλουν, να βλέπουν και να μοιράζονται περιεχόμενο αποτελεσματικά και γρήγορα. Αυτά τα μοντέλα ενσωματώνουν θύρα USB Type C , επιτρέποντας τη μεταφορά δεδομένων, τα σήματα Display Port (DP) και την τροφοδοσία ρεύματος μέσω σύνδεσης με ένα μόνο καλώδιο. Πέρα από την αφαίρεση περιττών καλωδίων από τον χώρο εργασίας, η δυνατότητα του USB Type C εξασφαλίζει συμβατότητα με προσωπικά laptops, tablets και φορητές συσκευές για απρόσκοπτη ανταλλαγή περιεχομένου μέσω θύρας. Οι χρήστες μπορούν να δουν έγγραφα και εικόνες από τις μικρότερες προσωπικές τους οθόνες σε μεγαλύτερο monitor, χωρίς να συμβιβάζονται σε ποιότητα εικόνας.

This entry was posted in Displays Samsung and tagged IFA 2017 . Bookmark the permalink