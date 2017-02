Η Samsung παρουσιάζει τη νέα σειρά οθονών Quantum Dot QLED [ISE 2017]

Η σειρά οθονών IF με τεχνολογία LED της Samsung ενσωματώνει εύρος από βελτιωμένες εξατομικευμένες λειτουργίες που προσθέτουν ρεαλιστικότητα και αναδεικνύουν τις λεπτομέρειες σε στατικό και διαδραστικό περιεχόμενο. Μέσω εξειδικευμένης προσαρμογής της εικόνας, κάθε οθόνη της σειράς IF LED αναλύει και βελτιώνει τα επίπεδα του γκρι μέσα σε κάθε καρέ για να μεγιστοποιήσει την αντίθεση και να απομακρύνει τις αντανακλάσεις και τις οπτικές παραμορφώσεις. Μέσω μίας συμπληρωματικής δυναμικής ρύθμισης, οι οθόνες έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν μέγιστα επίπεδα φωτεινότητας – έως και δύο φορές υψηλότερα από τις συμβατικές προδιαγραφές φωτεινότητας για LED.

Καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται στις λύσεις ψηφιακής σήμανσης με τεχνολογία LED για να ανανεώσουν το «περιβάλλον» του πελάτη, η σειρά οθονών fine pixel pitch IF με τεχνολογία LED (μοντέλα P1.5, P2.0 και P2.5) προσφέρει έναν ιδανικό συνδυασμό εξαιρετικής ποιότητας εικόνας και έξυπνης διαχείρισης. Η σειρά οθονών IF LED συνδυάζει τις καλύτερες τεχνολογίες που προσφέρει η Samsung στη βιομηχανία σε επίπεδο επεξεργασίας βίντεο και ρύθμισης της εικόνας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πρόσθετη ευκρίνεια σε business-ready περιεχόμενο. Όλα τα παραπάνω εμπερικλείονται σε ένα συμπαγές σχεδιασμό, που απαιτεί ελάχιστη συντήρηση.

