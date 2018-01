Samsung Smart TVs 2018: Οι πρώτες τηλεοράσεις που λαμβάνουν πιστοποίηση για ενισχυμένη ασφάλεια [CES 2018]

Η υπηρεσία πληρωμών Samsung Checkout έλαβε πιστοποίηση PCI DSS από την UL στο πλαίσιο της έκθεσης CES 2018 , ένα άλλο αξιοσημείωτο επίτευγμα για τη βιομηχανία τηλεοράσεων. Αναφορικά με το T-Commerce, το οποίο επιτρέπει στους καταναλωτές να αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες απευθείας από τις τηλεοράσεις τους, η Samsung ενίσχυσε περαιτέρω την ασφάλεια της υπηρεσίας πληρωμών για Smart TVs. Το Checkout είναι μια απλή υπηρεσία πληρωμής T-Commerce, που κρυπτογραφεί τις πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας. Το PCI DSS αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο ασφάλειας δεδομένων που υιοθετήθηκε από τις American Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard και Visa Inc., για όλους τους οργανισμούς που επεξεργάζονται, αποθηκεύουν ή διαβιβάζουν πληροφορίες πιστωτικών καρτών.

