Ιάπωνες ερευνητές ετοιμάζονται να σκάψουν μέχρι το κέντρο της Γης για πρώτη φορά

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι οράματα έβλεπε ο Ιούλιος Βερν όταν έγραφε τα βιβλία του, αλλά είναι γεγονός ότι αποτέλεσαν μεγάλη πηγή έμπνευσης για τους επιστήμονες και αρκετά από αυτά που έγραφε τον 19ο αιώνα έγιναν τελικά πραγματικότητα (π.χ. ταξίδι στη Σελήνη, υποβρύχια κλπ.). Σειρά παίρνει το Ταξίδι στο κέντρο της Γης, καθώς η υπηρεσία JAMSTEC (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology) ετοιμάζεται να “τρυπήσει” τον μανδύα της Γης για πρώτη φορά στην ιστορία της Ανθρωπότητας.

