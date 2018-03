Shadow of the Tomb Raider: Ανακοινώθηκε επίσημα, έρχεται στις 14 Σεπτεμβρίου [Video]

Το video της εταιρείας δεν αποκαλύπτει πολλά για το Shadow of the Tomb Raider, αλλά τουλάχιστον διακρίνουμε το περιβάλλον της ζούγκλας και πυραμίδες, επομένως, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η ιστορία εκτυλίσσεται στις περιοχές των Μάγιας. Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένονται στις 27 Απριλίου, όταν και θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του παιχνιδιού.

Όπως αναμενόταν, η Square Enix προχώρησε πριν από λίγο στην ανακοίνωση του Shadow of the Tomb Raider μέσα από το Twitter. Το τρίτο επεισόδιο έρχεται να ολοκληρώσει την τελευταία τριλογία της δημοφιλούς σειράς με πρωταγωνίστρια τη Lara Croft και θα είναι διαθέσιμο για Xbox One, PS4 και Windows PC στις 14 Σεπτεμβρίου 2018.

