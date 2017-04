Sir Tim Berners-Lee: Το “Νόμπελ Πληροφορικής” δόθηκε στον εφευρέτη του World Wide Web

Μπορεί να άργησαν λίγο, αλλά τελικά απέδωσαν το περίφημο A.M Turing Award, το “Νόμπελ Πληροφορικής” στον εφευρέτη του World Wide Web. Η Association of Computing Machinery ανακοίνωσε ότι το φετινό βραβείο θα δωθεί στον Sir Tim Berners-Lee μαζί με το χρηματικό ποσό του 1 εκατ. δολαρίων.

This entry was posted in Internet Misc . Bookmark the permalink