SlotApp: Η πιο «παιχνιδιάρικη» εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης είναι εδώ! [Video]

Σε έναν κόσμο κλειδωμένων προφίλ, θα καταφέρετε άραγε να γνωρίσετε ο ένας τον άλλον; Με σλόγκαν The ‘See through game!’ App, το SlotApp είναι η πρώτη «παιχνιδιάρικη» εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης που στηρίζεται στην ανθρώπινη περιέργεια και το παιχνίδι!

This entry was posted in Android Software . Bookmark the permalink