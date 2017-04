Το μέλλον των έξυπνων πόλεων πιλοτικά στην Πάτρα

Την πρώτη εφαρμογή της τεχνολογίας Narrow-Band Internet of Things (NB-IoT) στην Ελλάδα και από τις πρώτες στην Ευρώπη, υλοποιεί η COSMOTE σε επιλεγμένα σημεία στο κέντρο της Πάτρας, σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων. Το πιλοτικό έργο αναδεικνύει τις απεριόριστες δυνατότητες του Internet of Things, αλλά και τα επιπλέον οφέλη που προσφέρει η καινοτόμος τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας Narrow-Band, μέσα από την εφαρμογή της για υπηρεσίες Έξυπνης Στάθμευσης και Έξυπνου Φωτισμού.

