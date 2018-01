Snapchat: Νέα λειτουργία σου επιτρέπει τον διαμοιρασμό των Stories παντού (και έξω από την εφαρμογή)

Η πρόσβαση στην επιλογή Share γίνεται από την κατηγορία Discover. Εκεί θα εμφανίζονται τα share links αν κρατήσεις πατημένο το δάκτυλο επάνω σε κάποια ιστορία και θα ισχύουν για 24 ώρες για τις Official Stories, και για 30 ημέρες για τις Our Stories και Search Stories.

Η επιλογή share θα είναι εφικτή στις Public Stories (Official Stories, Our Stories και Search Stories), με τους χρήστες να έχουν τη δυνατότητα διαμοιρασμού περιεχομένου από πιστοποιημένους λογαριασμούς (π.χ. celebrities) και γενικότερα οποιαδήποτε ιστορία είναι δημόσια.

This entry was posted in Android Software and tagged Snapchat . Bookmark the permalink