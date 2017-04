SNES Classic Mini: Έρχεται μέσα στο 2017 η νέα ρετρό παιχνιδοκονσόλα (;)

Παρά τις εξαιρετικές πωλήσεις και την πολύ μεγάλη ζήτηση η Nintendo ανακοίνωσε πρόσφατα ότι σταματά την παραγωγή του NES Classic Mini, προκαλώντας την απορία όλων μας. Απ’ ό,τι φαίνεται, όμως, η εταιρεία θέλει να κάνει χώρο στη γραμμή παραγωγής για να ετοιμάσει το SNES Classic Mini!

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Eurogamer, η Nintendo κυκλοφόρησε το NES Classic Mini περισσότερο για να δει αν θα έχει απήχηση μια τέτοια έκδοση στο σημερινό κοινό και φυσικά αποδείχθηκε ότι ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Γι’ αυτό έχει ξεκινήσει ήδη την παραγωγή του SNES Classic Mini με σκοπό να το κυκλοφορήσει πριν το τέλος του 2017.

Πιθανότατα και σε αυτήν την περίπτωση θα έχουμε προεγκατεστημένα παιχνίδια με την ελπίδα ότι θα υποστηρίζονται όλοι (ή οι περισσότεροι) κλασικοί τίτλοι όπως Super Mario World, Donkey Kong Country, Super Metroid, Final Fantasy III, The Legend of Zelda: A Link to the Past κ.ά.

Υπενθυμίζουμε ότι τίποτα από τα παραπανω δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα μέχρι στιγμής.

[via]