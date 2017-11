Sociable Soccer: Ο πνευματικός διάδοχος του Sensible Soccer κυκλοφόρησε στο Steam και αυτές είναι οι εντυπώσεις μας

Σε ό,τι αφορά το gameplay, το Sociable Soccer προσφέρει την επιλογή για να παίζεις με την κλασική 3D κάμερα των FIFA – PES, αλλά θα ήταν ιεροσυλία να μην επιλέξεις την κλασική ψευδο-2D κάθετη κάμερα του παιχνιδιού. Τα γραφικά είναι εκλεπτυσμένα ρετρό και το κοντρόλ δεν περιορίζεται στους 8 άξονες του Sensible Soccer, όπερ σημαίνει ότι έχεις τον έλεγχο του παίκτη σε 360° και after-touch για να βάζεις φάλτσο στην μπάλα. Σημειώστε, επίσης, ότι στο Sociable Soccer έχεις διαφορετικά κουμπιά για να εκτελείς διαφορετικές ενέργειες (πάσα, σουτ, ψηλές μπαλιές) και προφανώς δεν γίνονται όλα με ένα κουμπί όπως στο Sensible Soccer. Αυτό δεν θα δυσκολέψει ιδιαίτερα τους νεότερους gamers, αλλά οι παλιοί χρειάζεστε εκπαίδευση.

Είχαμε την τιμή να λάβουμε κωδικό για να δοκιμάσουμε το Sociable Soccer και είναι αλήθεια ότι ξοδέψαμε μερικές ωρίτσες στο γραφείο για να θυμηθούμε τις παλιές εποχές που οι διαμάχες δεν είχαν να κάνουν με Android – iOS και Apple – Samsung, αλλά με Atari ST – Amiga 500 και Kick Off – Sensible Soccer.

