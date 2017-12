Ένα από τα κορυφαία fighting games όλων των εποχών επιστρέφει μετά από πέντε χρόνια. Η Bandai Namco ανακοίνωσε στο πλαίσιο των The Game Awards 2017 το Soul Calibur VI, το οποίο αναπτύσσεται με την Unreal Engine 4 και αναμένεται μέσα στο 2018 σε PS4, Xbox One και Windows PC.

