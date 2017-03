Αθλητικά και Τρομοκρατία στην κορυφή των spam προγραμμάτων ransomware για το 2016

Σύμφωνα με την έκθεση της Kaspersky Lab “Spam and phishing in 2016”, περίπου το 20% του συνόλου των spam email στο τέταρτο τρίμηνο του 2016 διένειμε ransomware Trojans. Η έκθεση της Kaspersky Lab για το τοπίο του spam εντόπισε επίσης τις ακόλουθες τάσεις για το 2016:

This entry was posted in Internet Misc and tagged Kaspersky Lab . Bookmark the permalink