Star Wars Battlefront II: Ανακοινώθηκε επίσημα από την EA

Η κυκλοφορία του Star Wars Battlefront II αναμένεται αργότερα μέσα στο 2017 για Windows PC, Xbox One και PS4, πιθανότατα το φθινόπωρο ως “ορεκτικό” για την επόμενη ταινία Star Wars: The Last Jedi (15 Δεκεμβρίου 2017) και δεν αποκλείεται να δούμε έξτρα υλικό που θα βασίζεται σε αυτήν σε κάποιο μελλοντικό DLC του παιχνιδιού.

