Star Wars Battlefront II: Κυκλοφορεί στις 17 Νοεμβρίου και παίζεις με το μέρος των “κακών” [Video]

Η υπόθεση του παιχνιδιού λαμβάνει χώρα στην περίοδο των 30 ετών που μεσολαβεί μεταξύ του Return of the Jedi και του The Force Awakens. Οι παίκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο του Iden Versio, του ηγέτη της μονάδας Inferno Squad που δρα για λογαριασμό της Αυτοκρατορίας, επομένως, θα έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε από την πλευρά των “κακών”. Παράλληλα, θα προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής θρυλικών χαρακτήρων όπως ο Luke Skywalker ή ο Kylo Ren, ενώ στο multiplayer mode θα συναντήσουμε χαρακτήρες από όλο τον κόσμο του Star Wars (π.χ. Yoda, Rey, Darth Maul κλπ.).

Όσο εμείς γιορτάζουμε το Πάσχα, την ίδια στιγμή έχει στηθεί ένα πανηγύρι που αφορά τον εορτασμό της 40ης επετείου από την κυκλοφορία του πρώτου Star Wars , απ όπου προέκυψαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Μεταξύ άλλων, η Disney δημοσίευσε το πρώτο trailer της νέας ταινίας με τίτλο Star Wars: The Last Jedi που θα προβληθεί το Δεκέμβριο, ενώ η EA προχώρησε στα αποκαλυπτήρια του πρώτου trailer για το Star Wars Battlefront II.

This entry was posted in EA Gaming and tagged Star Wars . Bookmark the permalink