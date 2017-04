Έτσι θα είναι η νέα Star Wars Land του θεματικού πάρκου της Disney [Video]

Τώρα, στο πλαίσιο του εορταστικού τριημέρου για τα 40 χρόνια του Star Wars, η Disney αποκάλυψε ένα νέο video και ορισμένα concepts για να μας δώσει μια πρώτη γεύση από τη νέα ατραξιόν στην World Disneyland της Florida, στην οποία συμπεριλαμβάνονται στοιχεία τόσο από το παρελθόν, όσο και από το πιο πρόσφατο παρόν του Star Wars (Force Awakens και The Last Jedi).

