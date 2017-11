Star Wars: Ανακοινώθηκε νέα τριλογία (χωρίς Skywalker) και τηλεοπτική σειρά

Δεν υπάρχουν σοβαρές πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση της νέας τριλογίας, πλην του ότι θα ξεφύγει από τον Skywalker και όσους γνωρίσαμε τα πρώτα 40 χρόνια. Η ιστορία θα εκτυλίσσεται φυσικά μέσα στον κόσμο του Star Wars, αλλά θα δούμε εντελώς νέους χαρακτήρες από κάποια άλλη γωνιά του γαλαξία far far away…

Αν νομίζατε ότι με την ολοκλήρωση της νέας τριλογίας Star Wars θα κάναμε 15-20 χρόνια για να δούμε την επόμενη, τότε γράψτε λάθος. Σιγά μην άφηνε η Disney την κότα με τα χρυσά αυγά…Το “νέο” αφεντικό αποφάσισε να αναθέσει στον σκηνοθέτη του Star Wars: The Last Jedi την επόμενη τριλογία του έπους που εμπνεύστηκε ο George Lucas, ενώ σχεδιάζει και τηλεοπτική σειρά για την συνδρομητική υπηρεσία που θα λανσάρει σύντομα.

