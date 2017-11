StarCraft II: Διαθέσιμο δωρεάν για όλους μέσα από το Battle.net [Video]

Όπως το είχε υποσχεθεί πριν από μερικές ημέρες η Blizzard, το StarCraft II είναι πλέον διαθέσιμο δωρεάν για όλους μέσα από το Battle.net, δίνοντας στους gamers τη δυνατότητα να πάιξουν το Wings of Liberty campaign και τα περισσότερα από τα multiplayer modes σε Windows PC και Mac.

Παρόλα αυτά, για να παίξεις σε multiplayer χωρίς περιορισμούς θα χρειαστεί να σημειώσεις 10 νίκες με αντιπάλους εκτός βαθμολογίας ή απέναντι στον υπολογιστή. Από εκεί και έπειτα μπαίνεις κανονικά στην κλίμακα σε μόνιμη βάση. Ακόμη, το co-op mode είναι διαθέσιμο δωρεάν για όλους τους παίκτες, με τους Raynor, Kerrigan και Artanis playable μέχρι το μέγιστο level και τους υπόλοιπους commanders δωρεάν μέχρι το level 5 (μετά πληρώνεις).

Όσοι, όμως, επιθυμούν να προχωρήσουν στα επόμενα single-player campaigns (Heart of the Swarm, Legacy of the Void και Nova Covert Ops) θα χρειαστεί να πληρώσουν $14.99 για το καθένα ή $39.99 για όλα μαζί. Να σημειωθεί, επίσης, ότι όσοι έχουν αγοράσει το Wings of Liberty μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2017 θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν εντελώς δωρεάν το Heart of the Swarm μέχρι και τις 8 Δεκεμβρίου 2017.

Κατεβάστε το StarCraft II δωρεάν από εδώ.