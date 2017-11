StarCraft II: Διαθέσιμο δωρεάν για Windows PC και Mac από τις 14 Νοεμβρίου! [Video]

Τον περασμένο Απρίλιο η Blizzard αποφάσισε να μετατρέψει το πρώτο StarCraft σε free-to-play παιχνίδι μαζί με το expansion Brood War, κάτι που υποδεχτήκαμε με χαρά παρά το γεγονός ότι πρόκειται για τίτλο που έκλεισε σχεδόν 20 χρόνια ζωής. Σήμερα, όμως, η εταιρεία προχώρησε σε μια ακόμη πολύ ευχάριστη ανακοίνωση, καθώς θα διανέμει δωρεάν και το StarCraft II από τις 14 Νοεμβρίου για Windows PC και Mac!

Συγκεκριμένα, όλοι θα έχουμε δωρεάν πρόσβαση στο Wings of Liberty campaign και τα multiplayer modes με όλα τα updates και τα διαθέσιμα units. Όσοι, όμως, επιθυμούν να προχωρήσουν στα επόμενα single-player campaigns (Heart of the Swarm, Legacy of the Void και Nova Covert Ops) θα χρειαστεί να πληρώσουν $14.99 για το καθένα ή $39.99 για όλα μαζί. Να σημειωθεί, επίσης, ότι όσοι έχουν αγοράσει το Wings of Liberty μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2017 θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν εντελώς δωρεάν το Heart of the Swarm μέχρι και τις 8 Δεκεμβρίου 2017.