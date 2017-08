Στεγανογραφία: Απόκρυψη κλεμμένων πληροφοριών μέσα σε εικόνες επιλέγουν πλέον πολλοί hackers

Σε αυτό το σενάριο, οι κακόβουλοι χρήστες εισάγουν τις πληροφορίες που πρέπει να κλαπούν ακριβώς μέσα στον κώδικα μιας ασήμαντης οπτικής εικόνας ή αρχείου βίντεο που στη συνέχεια αποστέλλονται στον C & C. Επομένως, είναι απίθανο ένα τέτοιο γεγονός να μπορούσε να πυροδοτήσει συναγερμούς ασφάλειας ή τεχνολογία προστασίας δεδομένων. Αυτό συμβαίνει επειδή μετά την τροποποίηση από τον εισβολέα, η ίδια η εικόνα δεν θα αλλάξει οπτικά και το μέγεθός της και οι περισσότερες άλλες παράμετροι επίσης δεν θα μεταβληθούν και συνεπώς δεν προκαλούν ανησυχίες. Αυτό καθιστά την στεγανογραφία μια προσοδοφόρα τεχνική για τους κακόβουλους φορείς, όταν πρόκειται να επιλέξουν τον τρόπο απομάκρυνσης δεδομένων από ένα δίκτυο που έχει δεχτεί επίθεση.

