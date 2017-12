Streets of Rage: Η νέα προσθήκη στο SEGA Forever, δωρεάν για Android και iOS [Video]

Η SEGA συνεχίζει να “φορτώνει” την συλλογή SEGA Forever με κλασικά παιχνίδια του ένδοξου παρελθόντος της, τα οποία τα μεταφέρει σχεδόν αυτούσια στη σύγχρονη εποχή για συσκευές Android και iOS. Η νέα προσθήκη είναι το Streets of Rage, το κλασικό beat ’em up που κυκλοφόρησε το 1991.

