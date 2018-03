Elon Musk: Τα αυτόματα βαγόνια της The Boring Company θα μεταφέρουν πεζούς κατά προτεραιότητα! [Video]

Αλλαγή πλάνων για τα τούνελ της The Boring Company, όχι σε ό,τι αφορά την φιλοσοφία της επίλυσης του κυκλοφοριακού προβλήματος, αλλά για τις προτεραιότητες τους. Ο Elon Musk δημοσίευσε μέσω Twitter ένα νέο concept video που μας δείχνει τα ειδικά βαγόνια να μεταφέρουν πεζούς και ποδηλάτες αντί για αυτοκίνητα και έσπευσε να διευκρινήσει ότι αυτή θα είναι η κύρια προτεραιότητα του project.

Πιο αναλυτικά, το σχέδιο περιλαμβάνει την δημιουργία χιλιάδων μικρών σταθμών με το μέγεθος όσο μια θέση πάρκινγκ αυτοκινήτου για να μεταφέρονται πεζοί και ποδηλάτες οπουδήποτε σε μια πόλη και όχι απλά σε μεγάλους σταθμούς, όπως δηλαδή λειτουργεί το μετρό. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι το αρχικό πλάνο για τα αυτοκίνητα θα πάψει να υφίσταται, απλά πρώτα θα εξυπηρετούνται οι πεζοί και οι ποδηλάτες και έπειτα τα οχήματα.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U

— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2018