The Division 2: Ανακοινώθηκε επίσημα το sequel του action RPG [Video]

“Το The Division 2 θα είναι βασισμένο σε μια αναβαθμισμένη έκδοση της Snowdrop gaming engine που θα μας δώσει τη δυνατότητα να ικανοποιήσουμε όλες τις φιλοδοξίες μας, αλλά το πιο σημαντικό, να διορθώσουμε οτιδήποτε δεν μας άρεσε από το πρώτο μέρος. Υπάρχουν τόσες πολλές ιστορίες και εμπειρίες που μπορεί να βιώσει κανείς στον κόσμο του The Division, οι οποίες αποτέλεσαν το έναυσμα για να ασχοληθούμε με το sequel”

Με το The Division να περνά από χίλια μύρια κύματα, αλλά τελικά να κερδίζει τους gamers, όπως σχεδόν όλοι οι τίτλοι που φέρουν την υπογραφή του συγχωρεμένου Tom Clancy, η Ubisoft αποφάσισε να προχωρήσει στην ανάπτυξη του sequel, κάτι που ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες. Ετοιμαζόμαστε για το The Division 2, λοιπόν, και περιμένουμε την E3 2018 για περισσότερες αναλυτικές λεπτομέρειες από την εταιρεία.

