The Evil Within 2: Ο απόλυτος τρόμος επιστρέφει στις 13 Οκτωβρίου [Video]

Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα μου θυμίζει και πάλι το Silent Hill. Όπως και να ‘χει, το The Evil Within 2 θα αποτελέσει σίγουρα επιλογή για τους λάτρεις των horror games. Η κυκλοφορία του ξεκινά την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 για Xbox One, PS4 και Windows PC.

“Στο The Evil Within 2 ακολουθούμε και πάλι τον detective Sebastian Castellanos σε μια σατανική περιπέτεια. Ο μοναδικός τρόπος για να σώσει την κόρη του είναι να εισέλθει σε έναν εφιαλτικό κόσμο και να ανακαλύψει το σκοτεινό υπόβαθρο μιας κάποτε ειδυλλιακής πόλης. Κάθε γωνιά αυτού του διεστραμμένου κόσμου αποτελεί θανάσιμη απειλή. Θα καταφέρει να επιβιώσει χρησιμοποιώντας όπλα και παγίδες ή θα επιλέξει να ξεγλιστρήσει χαμένος μέσα στις σκιές; Αυτή είναι η μοναδική ευκαιρία για εξιλέωση και η μόνη έξοδος είναι προς τα μέσα”

Ο Shinji Mikami, δημιουργός του Resident Evil, είχε προκαλέσει μερικά εγκεφαλικά με το παιχνίδι τρόμου The Evil Within το 2014 και τώρα ετοιμάζεται να πράξει…χειρότερα με το sequel του παιχνιδιού που ανακοίνωσε επίσημα η Bethesda στην E3 2017 .

This entry was posted in Bethesda Gaming and tagged E3 2017 . Bookmark the permalink