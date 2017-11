The Last of Us: Part II, ανακοινώθηκε επίσημα το δεύτερο επεισόδιο με εντυπωσιακό trailer

Όμορφα πράγματα από τη Sony μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, με την εταιρεία να διοργανώνει την καθιερωμένη εκδήλωση PlayStation Experience και να αποκαλύπτει πληθώρα νέων τίτλων για το PS4. Θα ξεκινήσουμε τις αναφορές μας από την ανάποδη, με το πολυαναμενόμενο The Last of Us: Part II! Η ανακοίνωση του δεύτερου επεισοδίου του παιχνιδιού της Naughty Dog έγινε στο τέλος της εκδήλωσης και άφησε το κοινό με ανοιχτό το στόμα…

Στο The Last of Us: Part II η ιστορία μας πηγαίνει λίγα χρόνια μετά τα γεγονότα του πρώτου επεισοδίου, με την Ellie να είναι πλέον 19 χρονών, γεμάτη μίσος και επιθυμία για εκδίκηση. Το παιχνίδι βρίσκεται ακόμα αρχικό στάδιο ανάπτυξης, αλλά μέσα στους επόμενους μήνες θα αποκαλυφθούν περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση και το χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του τμήματος SIE Worldwide Studios, Shawn Layden, το The Last of Us: Part II έχει δημιουργηθεί με τη νέα gaming engine της Naughty Dog και το αποτέλεσμα μπορείτε να το δείτε στο video που ακολουθεί (αν αντέχει η οθόνη και η ταχύτητα σας, τότε ανοίξτε σε full screen και ανάλυση 4K):