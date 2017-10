The Last of Us: Part II, δείτε το νέο, εξαιρετικά βίαιο trailer του παιχνιδιού

Σχεδόν έναν χρόνο μετά την ανακοίνωση της Naughty Dog για την ανάπτυξη του The Last of Us: Part II, η εταιρεία επιστρέφει στο Paris Games Week για να παρουσιάσει ένα δεύτερο trailer του επερχόμενου open world action adventure επιβίωσης, το οποίο θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά για το PlayStation 4.

Στο The Last of Us: Part II η ιστορία μας πηγαίνει λίγα χρόνια μετά τα γεγονότα του πρώτου επεισοδίου, με την Ellie να είναι πλέον 19 χρονών, γεμάτη μίσος και επιθυμία για εκδίκηση. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία κυκλοφορίας, ενώ πρέπει να τονίσουμε ότι το 5λεπτο video που ακολουθεί είναι ιδιαίτερα βίαιο.