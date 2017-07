The League powered by ΓΕΡΜΑΝΟΣ: το μεγαλύτερο οργανωμένο πρωτάθλημα e-sports στην Ελλάδα [Video]

[Δ.Τ.]

Το The League, το πρώτο οργανωμένο, multi e-sports πρωτάθλημα της Ελλάδας με τουρνουά σε 7 δημοφιλείς τίτλους βιντεοπαιχνιδιών, αλλά και τα δύο μεγαλύτερα gaming events στην Ελλάδα, που πραγματοποιούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στηρίζει ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ, φέρνοντας δυνατές εμπειρίες στους λάτρεις του Gaming.

Στις προκριματικές φάσεις του The League powered by ΓΕΡΜΑΝΟΣ, οι συμμετέχοντες του πρωταθλήματος αγωνίζονται online στα League of Legends, Hearthstone και Counter-Strike:GO αλλά και σε LAN tournaments σε επιλεγμένα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη την Ελλάδα για τα παιχνίδια FIFA, Pro Evolution Soccer, NBA2K και Call of Duty.

Οι καλύτεροι παίκτες και ομάδες των προκριματικών φάσεων θα κερδίσουν πλούσια δώρα από τον ΓΕΡΜΑΝΟ, ενώ θα εξασφαλίσουν και τη θέση τους στα δύο κορυφαία gaming events της χώρας, στο GameAthlon και το eGaming. Στο GameAthlon, που θα διεξαχθεί στις 8 & 9 Ιουλίου στο γήπεδο του TAE KWON DO, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μία μοναδική εμπειρία gaming, κερδίζοντας δώρα τεχνολογίας και, παράλληλα, μία θέση στο eGaming. Πρόκειται για το μεγαλύτερο e-sports event στα Βαλκάνια που θα πραγματοποιηθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (9 – 17 Σεπτεμβρίου) και δέχεται ετησίως περισσότερους από 100.000 επισκέπτες.

Oι διαγωνιζόμενοι στα δύο events, θα διεκδικήσουν βραβεία της διοργάνωσης The League powered by ΓΕΡΜΑΝΟΣ, συνολικής αξίας €30.000. Η πληθώρα των παιχνιδιών στα οποία διαγωνίζονται οι συμμετέχοντες σε συνδυασμό με το μέγεθος των βραβείων αυτών, κάνουν το The League powered by ΓΕΡΜΑΝΟΣ το μεγαλύτερο οργανωμένο πρωτάθλημα e-sports στην Ελλάδα.

Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ φέρνει στα καταστήματα του και στο e-shop www.germanos.gr κορυφαίους τίτλους παιχνιδιών και προηγμένες κονσόλες. Με νέες κυκλοφορίες, προσιτές τιμές και αποκλειστικές προσφορές για να μπορούν οι πελάτες του να αποκτήσουν αυτό που τους ταιριάζει και να απολαύσουν μοναδικές εμπειρίες ψηφιακής διασκέδασης και ψυχαγωγίας.

Στο ανανεωμένο flagship κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο The Mall Athens, έχει δημιουργηθεί ξεχωριστή γωνιά Gaming για τους φίλους των παιχνιδιών.