The Legend of Zelda: Breath of the Wild, αυτό είναι το νέο open-world action adventure της Nintendo [Videos]

Στην παρουσίαση της εταιρείας για την E3 2016 , έγινε εκτενέστατη αναφορά στο The Legend of Zelda που πλέον ονομάζεται “Breath of the Wild”. Σύμφωνα με τον Eiji Aonuma, το νέο επεισόδιο είναι το μεγαλύτερο Zelda που έχουμε δει με τον κόσμο του να είναι 12 φορές μεγαλύτερος από αυτόν του Twilight Princess, ενώ οι gamers θα μπορούν να εξερευνήσουν κάθε σπιθαμή του για να ανακαλύψουν κρυμμένα μυστικά, γρίφους και θησαυρούς.

Η Nintendo είχε ανακοινώσει το νέο The Legend of Zelda στην E3 2014 και είχε υποσχεθεί ότι θα κυκλοφορήσει για το Wii U στο τέλος του 2015 ως open-world action adventure. Τελικά, πήρε την απόφαση να δουλέψει περισσότερο επάνω στο νέο επεισόδιο και να περιμένει το λανσάρισμα της νέας παιχνιδοκονσόλας της ( Nintendo NX ), με αποτέλεσμα η κυκλοφορία του να αναβληθεί για το 2017.

