Θέλεις να πάιξεις το The Legend of Zelda: Breath of the Wild σε Windows PC; Γίνεται! [Video]

Δεν είναι λίγοι αυτοί που θα ήθελαν να παίξουν το νέο The Legend of Zelda: Breath of the Wild, αλλά δεν επιθυμούν να ξοδέψουν τα €339 για το Nintendo Switch. Το ευχάριστο είναι ότι υπάρχει ήδη η δυνατότητα να παίξετε σε Windows PC το εντυπωσιακό παιχνίδι της Nintendo, που αποτελεί και ένα από τα μεγαλύτερα selling points για τη νέα παιχνιδοκονσόλα, χάριν στον CEMU emulator.

Ο CEMU emulator αναπτύσσεται από το 2015 και σχεδιάστηκε με σκοπό να φέρει τα παιχνίδια του Wii U στα Windows PCs, ωστόσο, η ομάδα ανάπτυξης τα καταφέρνει περίφημα και με το νέο Zelda, αρκεί ο υπολογιστής να διαθέτει τουλάχιστον επεξεργαστή Intel Core i7-4790K (4ης γενιάς), κάρτα γραφικών GTX 780 και 8GB RAM.

