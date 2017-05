The Sims: Το δημοφιλέστατο κοινωνικό παιχνίδι έρχεται σύντομα σε συσκευές Android και iOS [Video]

Ένα από τα δημοφιλέστερα παιχνίδια της περασμένης δεκαετίας, το The Sims , ετοιμάζεται να κάνει σύντομα το άλμα στις mobile πλατφόρμες, όπως ανακοίνωσε επίσημα η EA . Σε αντίθεση με τις προηγούμενες προσπάθειες της εταιρείας, το The Sims Freeplay και το The Sims Social, η νέα έκδοση θα αποτελέσει την πιο πιστή μεταφορά του κλασικού παιχνιδιού σε Android και iOS.

