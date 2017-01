Γνώρισε τον άνθρωπο πίσω από τη φωνή του Super Mario! [Videos]

Πρόκειται για τον ηθοποιό Charles Martinet, ο οποίος από το 1995 και το Mario’s Game Gallery δίνει την φωνή του στον Super Mario, αλλά και στους Luigi, Wario και Donkey Kong. Παράλληλα, είχε συμμετοχή σε ταινίες όπως το The Game με πρωταγωνιστή τον Michael Douglas και σε άλλα video games, όπως το The Elder Scrolls V: Skyrim.

This entry was posted in Misc Nintendo and tagged Nintendo Switch Super Mario . Bookmark the permalink