Tinder Gold: Τώρα θα βλέπεις ποιος έχει κάνει Like στο προφίλ σου με μηνιαία συνδρομή

Πληρώνοντας, λοιπόν, τη μηνιαία συνδρομή Tinder Gold απολαμβάνεις όλα τα προνόμια του Tinder Plus (Passport, Rewind, απεριόριστα Likes, πέντε Super Likes κάθε ημέρα, ένα Boost κάθε μήνα) αλλά και τη νέα λειτουργία “Likes You” για να βλέπεις ποιοι έχουν κάνει Like στο προφίλ σου.

This entry was posted in Android Software and tagged Tinder . Bookmark the permalink