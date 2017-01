Torment: Tides of Numenera, νέο διαδραστικό trailer για τους διαφορετικούς τρόπους εξέλιξης της ιστορίας

Το Torment: Tides of Numenera θα κυκλοφορήσει στις 28 Φεβρουαρίου 2017 για Windows PC, Xbox One και PS4.

Ένας από αυτούς τους ανθρώπους (Changing God) βρήκε έναν τρόπο να εκμεταλλευτεί τα Numenera για να γίνει ισχυρός, να ξεγελάσει το θάνατο και να επιβιώσει μέσα στους αιώνες. Μέχρι που ανακαλύπτει μια απρόσμενη παρενέργεια…Η παρενέργεια αυτή είσαι εσύ (ο ήρωας που χειρίζεται ο gamer), ο Last Castoff, ένα από τα πτώματα που άφησε αυτός ο Changing God πίσω του για να επιβιώσει και χωρίς να το καταλάβει ξύπνησε έναν αρχαίο εχθρό, τον Angel of Entropy, ο οποίος κυνηγά τόσο τον Changing God όσο και εσένα. Πάντως, το ερώτημα είναι ένα: Τι σημασία έχει μια ζωή;

