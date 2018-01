Toshiba Canvio: Η νέα εξελιγμένη γενιά φορητών σκληρών δίσκων με χωρητικότητες έως 3TB

Η Toshiba παρουσιάζει την τελευταία έκδοση της δημοφιλούς σειράς φορητών σκληρών δίσκων CANVIO για προσωπική αποθήκευση. Συνδυάζοντας πρακτικά χαρακτηριστικά με μοντέρνο, λεπτό, καμπυλόγραμμο design, τα μοντέλα CANVIO PREMIUM, ADVANCE και BASICS προσφέρουν φρέσκο και άνετο look and feel, προσφέροντας παράλληλα ευέλικτες δυνατότητες χωρητικότητας 500GB, 1TB, 2TB και 3TB. Η χρήση της τεχνολογίας platter 1TB της Toshiba υποστηρίζει χαμηλότερα προφίλ, επιτρέποντας στις εκδόσεις 2TB όλων των τριών νέων μοντέλων CANVIO να είναι λεπτότερες από τις προηγούμενες.

